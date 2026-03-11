アジア株式市場では中国株がやや冴えない動きとなっている。中国上海総合は朝の小幅安から何とかプラス圏へ浮上、香港ハンセンは小幅ながらマイナス圏に沈んでいる。 東京時間14:16現在 香港ハンセン指数 25895.35（-64.55-0.25%） 中国上海総合指数 4123.70（+0.56+0.01%） 台湾加権指数 34183.00（+1411.13+4.31%） 韓国総合株価指数 5699.68（+167.09+3.02%） 豪ＡＳＸ２００指数 8743.5