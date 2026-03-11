【新華社北京3月11日】中国国有鉄道会社の中国国家鉄路集団はこのほど、今月12日から中国の北京・丹東と朝鮮の平壌の間で国際旅客列車が双方向で運行され、両国間の人的交流、経済・貿易協力、文化交流が一段と促進されると明らかにした。北京と平壌を結ぶ国際旅客列車は毎週月・水・木・土曜日に往復運行する。国際旅客業務は、中国では北京、天津、山海関、瀋陽、丹東の5駅、朝鮮では平壌駅と新義州駅で取り扱う。出入境手続