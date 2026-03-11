お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）が、10日放送のカンテレ「ちゃちゃ入れマンデー」（火曜後7・00）に出演。若手時代に親交のあったタレントを明かした。同番組では「関西うどん総選挙SP」を実施、スタジオにはタレントの藤井隆が7年ぶりにゲスト出演した。藤井について、番組MCのお笑いタレント・東野幸治は「本番前にチラッと聞きましたけど、“生粋の黒田軍団”」と、黒田とのつながりを紹介した。これを受け