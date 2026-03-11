◇オープン戦DeNA―広島（2026年3月11日横浜）DeNAの藤浪晋太郎投手（32）が11日の広島とのオープン戦に先発し、3回2/3を回5安打4失点（自責点2）という結果だった。広島打線は両打ちのドラフト1位ルーキー・平川（仙台大）を含めて左打者9人が並んだ。初回の先頭・秋山の内野安打と続く勝田への四球でいきなり無死一、二塁のピンチを招くと、3番の平川に甘く入った132キロのスライダーを右前に運ばれて早々と先制される