不同意性交等と16歳未満の者に対する面会要求等の疑いで、新潟市西区に住む会社員の男（35）が11日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は下越地方に住む女子高校生（当時15歳）に対し、わいせつ目的で面会を要求し、去年9月上旬に2回にわたり、新潟市内の男の自宅などで、わいせつな行為をした疑いです。男は、別の女子高校生（当時17歳）に対する児童買春などの疑いで2月に逮捕され、証拠品を精査する中で、今回の容疑