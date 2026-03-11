フルヤ金属が大幅続伸。株価は一時、前日に比べ１０％を超える上昇となった。野村証券は１０日、同社株のレーティングを３段階で最上位の「バイ」で継続するとともに、目標株価を４８００円から８５００円に引き上げた。イリジウムるつぼ及びルテニウムターゲットの需要が予想より良好なほか、新用途も勃興してきたことから２６年６月期以降の同証券予想を増額修正。米大手防衛企業から受注獲得したＹＡＧレー