「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午後２時現在で、カナモトが「買い予想数上昇」で５位となっている。 １０日の取引終了後に発表した第１四半期（２５年１１月～２６年１月）連結決算は、売上高５５１億７４００万円（前年同期比２．８％増）、営業利益５６億８９００万円（同１３．９％増）、純利益３７億６００万円（同１４．４％増）の２ケタ増益で着地した。全国で進む防災・