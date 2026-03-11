ＭｏｎｏｔａＲＯが大幅続落し、昨年来安値を更新した。同社は１０日の取引終了後、２月度の月次業績を発表。売上高は前年同月比１７．３％増の２８４億５４００万円となった。増収率は１月の２３．７％から鈍化した。競合のアスクルがサイバー攻撃を受け、その代替需要が直近までモノタロウの業績に追い風となっていたが、アスクルのサービスは順次再開し、更に同社は流出した顧客の奪還に向け商品の値下げに踏み切