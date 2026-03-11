【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Stray Kidsが、『第40回日本ゴールドディスク大賞』にて海外アーティスト最多となる4冠を受賞した。 ■Stray Kids、2024年から3年連続の受賞 まずは、アーティストとして「ベスト・エイジアン・アーティスト」を受賞。さらに2025年6月にリリースした日本3rdミニアルバム『Hollow』が、「アルバム・オブ・ザ・イヤー（アジア）」および「ベスト3ア