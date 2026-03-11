神島化学工業 [東証Ｓ] が3月11日後場(14:30)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の経常利益(非連結)は前年同期比38.0％増の18.1億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の21億円→23億円(前期は17.1億円)に9.5％上方修正し、増益率が22.2％増→33.9％増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期