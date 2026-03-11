丸藤シートパイル [東証Ｓ] が3月11日後場(14:30)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の130円→180円(前期は130円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2026年３月１日に創業100周年を迎えました。これもひとえに、株主の皆様をはじめとしたステークホルダーの皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。つきましては、ご支援いた