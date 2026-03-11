大阪府内で特定外来生物の「アライグマ」による被害が拡大している。２０２４年度の農業被害額は８０００万円を超え、過去最悪となった。近年は都市近郊にも生息域を拡大させており、府は２６年度から、これまで防除計画の対象ではなかった大阪市域も含めた対策強化に乗り出す。（林興希）北米原産のアライグマは１９７０年代のテレビアニメがきっかけで、ペットとして大量に輸入された。だが、飼い主が捨てることで野生化し、