騎馬武者が戦国絵巻を繰り広げる福島県相馬地方の伝統行事「相馬野馬追（のまおい）」。南相馬市の星秀正さん（５８）は、東日本大震災の津波で犠牲となった妻さとみさん（当時４３歳）との思い出を胸に、毎年出場を続けている。野馬追は家族にとって一大イベントで、会場にはいつも声援を送るさとみさんの姿があった。妻の笑顔を思い浮かべ、「今年も天国で見守ってほしい」と願う。（南相馬通信部薬袋大輝）秀正さんは、中