WBCプールB米国―イタリアワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、イタリアが8-6で米国から大金星。3戦全勝とした。優勝候補筆頭とみられた米国は3勝1敗で1次ラウンド終了。プールBの準々決勝進出チームは11日（同12日）に行われるイタリア―メキシコ戦の結果次第となった。イタリアのフランシスコ・セルベーリ監督が試合後の会見で喜びを語った。