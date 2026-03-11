シミュレーション内閣府提供 南海トラフ地震は今後30年以内に60～90％以上の確率で起きるとされています。発生した場合、岡山・香川ではどのような被害が想定されているのでしょうか。 南海トラフを震源とする地震は、約100～150年間隔で大規模なものが発生しています。今後30年以内に60～90％以上の確率で起きるとされています。 2025年、内閣府は南海トラフ巨大地震の被害想定を見直し、