3年5カ月ぶりにカムバックしたBLACKPINK（ブラックピンク）の3枚目のミニアルバム『DEADLINE』が、米国ビルボード（Billboard）チャートで好成績を続けている。10日（現地時間）、ビルボードによると、タイトル曲『GO』は「ホット100」チャートで63位に初登場した。これはメンバーのソロ曲を除き、グループ通算11回目のチャートインであり、K−POP女性アーティストとして最多のチャートイン記録となる。『DEADLINE』は、BLACKPINK