モスバーガーが、さくらももこ先生原作の人気漫画「コジコジ」と初コラボレーション！お子さん向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットに、描き下ろしイラストの「コジコジ」グッズがおまけとして付いてきます☆ モスバーガー「コジコジ」コラボグッズ 提供期間：2026年3月18日（水）〜 5月下旬種類：全4種（コジコジとぺたぺたシールぬりえ（2しゅセット）、コジコジのシールいりかんケース、コ