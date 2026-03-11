歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎が１１日、都内で四月大歌舞伎・團菊祭五月大歌舞伎の取材会を行った。昨年５月の襲名から約一年、菊五郎さんと呼ばれることに「まだ慣れなくて。もう少し時間がかかりそう」とはにかんだ。四月大歌舞伎・昼の部では、音羽屋ゆかりの作品「裏表先代萩」を初めて演じる。「父の演じる姿をずっと見てきて、いつか自分もやってみたいと思っていた」と喜びを口にし「菊五郎という名を預かった以上、歴