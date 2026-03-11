全日本柔道連盟は11日までに強化委員会を開き、世界選手権（10月、アゼルバイジャン・バクー）の代表選手が新たに5人決まったと発表した。昨年の世界選手権とグランドスラム（GS）東京大会で優勝した男子90キロ級の村尾三四郎（25＝JESエレベーター）、女子52キロ級の阿部詩（25＝パーク24）、女子63キロ級の嘉重春樺（26＝ブイテクノロジー）、女子70キロ級の田中志歩（27＝JR東日本）の4人は内規によって既に内定済み。今回