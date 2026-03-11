◇第6回WBC1次ラウンドB組イタリア8─6米国（2026年3月10日テキサス州ヒューストン）世界ランキング14位のイタリアが同3位の米国に勝利する“世紀の番狂わせ”を演じた。打線の3発に加え、チームに勢いをもたらしたのが先発したマイケル・ロレンゼン投手（34＝ロッキーズ）だった。ロレンゼンは5回2死まで“最強”と呼ばれる米国の強力打線を散発2安打に封じ、無失点。3回は2死からウィットに左前打を許すと2つの暴投