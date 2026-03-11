全日本柔道連盟が１０日、２０２６年世界選手権（バクー）に向けた強化委員会を開催し、一部の日本代表選手の内定を決めた。これまで前年の世界選手権と、同年グランドスラム東京大会を連続で制した選手に内定を出すことはあったが、五輪開催年を除き４月の全日本選抜体重別選手権を残して追加で内定者を出すことは異例。男子１００キロ級の新井道大（東海大）、９０キロ級の田嶋剛希（パーク２４）、８１キロ級の老野祐平（旭化