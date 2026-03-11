囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）、一力遼棋聖（２８）と挑戦者・芝野虎丸十段（２６）の第５局が１１日午前９時、仙台市の「青葉山公園仙臺（せんだい）緑彩館」で始まった。５連覇を目指す一力棋聖と初の棋聖戴冠（たいかん）を狙う芝野十段によるシリーズは、ここまで２勝２敗で本局を迎えた。立会人の張栩九段の合図で始まり、先番の芝野十段が右上