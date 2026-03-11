経営不振に陥っている日産自動車は１１日、２０２６年春闘の労使交渉で、労働組合の賃上げ要求に満額で回答した。組合側は、賃金改定原資として１人あたり月額１万円を要求していた。２５年春闘では１万８０００円を要求し、１万６５００円の回答だった。２６年春闘では業績不振を踏まえ、組合側は要求を引き下げていた。日産は２６年３月期連結決算の最終利益が６５００億円の赤字となる見通しを示している。業績不振の中で