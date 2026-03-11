「ＷＢＣ・Ｂ組、米国６−８イタリア」（１０日、ヒューストン）史上最強の呼び声も高かった米国代表がまさかの完敗。１次リーグを通算３勝１敗で終え、敗退危機に陥った。イタリアは３連勝を飾った。序盤から歯車が狂い続けた。勝てば首位通過が決まる米国だったが、先発のマクリーンが誤算。二回にイタリアの６番・ティールの先制ソロ、８番アントナッチの２ランで３点を許した。さらに四回には２番手ヤーブローが７番カグ