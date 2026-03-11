俳優の田中要次（62）が11日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。実家で始めた新ビジネスを明かす場面があった。この日、来月開幕する舞台「汗が目に入っただけ」で共演する女優の鈴木保奈美とともに「ぽいぽい」トークのゲストとして出演。お互いの趣味の話題になる中、田中は「趣味って言えるかどうかわからない」としつつ「実家を民泊にして営業してるんです」と明かした。田中の実家は長野県で築