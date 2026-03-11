「1000円カットのお店、次行ったら出入り禁止になってました」と告白するのは、石破茂前総理のモノマネなどで知られる芸人・古賀シュウだ。【映像】古賀シュウこだわりのヘアスタイル（実際の映像）1000円カットでいったい何をやらかし、出禁となったのか。素顔の本人を直撃すると、古賀は「僕のこだわりが過ぎてしまい、担当者の方に迷惑をかけてしまって」と語る。ヘアスタイルには強いこだわりがあるという古賀。そのこだ