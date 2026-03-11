「高架化の効果」どんな感じ…？西武鉄道は2026年3月5日、昨年2025年に実施した東村山駅付近の新宿線下り線の高架化について、道路渋滞の緩和など事業効果のデータを公表しました。【データで見る！】これが東村山駅「高架化ビフォーアフター」です（地図／写真）東村山駅（東京都東村山市）は西武新宿線、国分寺線、西武園線が交わる北多摩のジャンクション駅です。駅東側には主要な南北軸である府中街道が通るなど、地上交通