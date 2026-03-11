日本酒「久保田」醸造元の朝日酒造は、蒸留酒「KUBOTA GIN」の季節限定シリーズ第2弾「同 よそふ春」を9日に発売した。2000本限定蒸留。新潟県内のバー15店舗では新商品を使ったオリジナルカクテルが25日から提供される。新商品「同 よそふ春」は、キーボタニカルの「カモミール」「ローズマリー」「カルダモン」「柚子の皮」を中心に、19種類のボタニカルを最適にブレンド。甘い香りを含んだ春の爽やかな風を感じさせる香味に