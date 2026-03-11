気象庁は、大雨をもたらす線状降水帯の発生予測を2～3時間前に通知する「線状降水帯直前予測」の提供を5月下旬に始める。これまで気象情報で提供してきた予測よりも、詳細なエリアについての確度が高い予測となる。 気象庁報道発表資料より 線状降水帯は、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高いことが特徴。発生メカニズムに未解明な点が多い大雨で、毎年のように数多くの甚大な災害が生じている。