全店実食調査!『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海の鮮魚店『村越魚店』です。祭りの屋台のような楽しさ『村越魚店』では冷蔵ケースにある刺身類をすぐ横に設置した席で味わえ、なんだか祭りの屋台で飲んでる楽しさ。ドリンクは持ち込みなので近くのコンビニで購入すべし。刺身盛合せ1000円、アジイカタタキ650円『村越魚店』（手前）刺身盛合せ1000円（奥）アジイカタタキ65