イタリア代表が米国を破る大金星を挙げた(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月10日、1次ラウンドB組でイタリアがアメリカを8−6で下し、大金星を挙げた。【動画】最後はジャッジが空振り三振…米国がイタリアに敗れた瞬間を見る優勝候補筆頭の米国を破るジャイアントキリングを達成するまさかの展開に、米記者も驚きの投稿をしている。米メディア『USA Today』のボブ・ナイチンゲー