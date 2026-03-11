◇オープン戦阪神―西武（2026年3月11日甲子園）阪神先発のラグズデールは2メートル3の長身から繰り出す“ハルカス・カーブ”がこの日も冴えた。4回にネビンの適時打で1点を許したものの、被安打3で毎回の6奪三振。うち4個をカーブで奪い、最速も151キロを計測するキレ味が目を引いた。その一方、3回1死一塁で滝沢、4回無死一塁の山村、2死一塁の桑原と3回試みられた二盗をいずれも成功された。クイックモーション、けん