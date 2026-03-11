右肘関節炎で離脱中だった日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が、約3週間ぶりに実戦復帰を果たした。11日、春季教育リーグのオイシックス戦（鎌ケ谷）に「2番・DH」で先発出場。1打席目は二ゴロ、2打席目は見逃し三振と2打数無安打で、4回に代打を送られて交代となったが、選手会長がようやくグラウンドに戻ってきた。清宮幸は春季キャンプ中だった2月19日の中日戦（北谷）直前に右肘を負傷。ゲーム復帰まで3週間の見通しだっ