ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、18日から期間限定で『竜田チキンバーガーフェア』を開催し、「チキン南蛮 タルタルバーガー」と「油淋鶏バーガー」の新商品2品を販売する。【写真】バンズからはみ出るほどBIG！チキン南蛮 タルタルバーガー同フェアは、店内で手仕込みしたサクッとジューシーな竜田チキンを使用したバーガーを展開する企画。バンズからはみ出るほどの大きな竜田チキンが特徴で、食べ応えのあるメニュー