お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が10日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。自身に寄せられた悪評について反論した。太田は番組内で自身に寄せられた悪評について1時間以上にわたり反論。元TBSプロデューサーの実名を挙げた上で、当該人物が太田出演のTBS系衆院選特番をめぐって批判していることを明かした。太田は当該人物の発言を再現し「私、開票特