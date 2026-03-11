自営業の方においては基本、加入する年金が国民年金のみとだけあって、厚生年金に加入する会社員（給与所得者）の方と比べて将来の給付額が少ない傾向にあります。 それもあってか、将来の見込額を知ったとき「とても生活できる金額ではない」と不安になる家庭は少なくないようです。そこでこの記事では、45歳の自営業の夫が家計を支える世帯を例に、年金を増やす方法や足りない分を補う具体策を紹介します。 国民年