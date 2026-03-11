大相撲の横綱大の里（２５＝二所ノ関）が春場所（大阪府立体育会館）４日目の１１日、日本相撲協会に休場を届け出た。４日目の相手、義ノ富士（伊勢ヶ浜）は不戦勝。今場所の十両以上の休場者は幕内伯乃富士（伊勢ヶ浜）ら５人になった。大の里の休場は左肩の負傷で千秋楽を休んだ２０２５年九州場所以来２度目で、先場所は１０勝５敗だった。今場所も初日から３連敗を喫し「もう一回、しっかり気持ちをつくってやっていきます