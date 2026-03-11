ＷＢＣで大波乱。最強優勝候補の米国がまさかの黒星だ。米国代表は１０日（日本時間１１日）にテキサス州ヒューストンでイタリアと対戦し、６―８で敗れ、１次ラウンドＢ組で３勝１敗となった。勝ったイタリアは３連勝。準々決勝進出は翌１１日（同１２日）のイタリア対メキシコの結果待ちとなった。６回表を終わって０―８と大量リードを許す展開。先発ロレンゼン（ロッキーズ）の前に４回２／３を散発２安打。初安打は１０人