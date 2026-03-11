【モデルプレス＝2026/03/11】ロックバンド・the GazettEからの除名を発表されたギタリストの葵（46）が2026年3月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。the GazettEによる声明に反論した。【写真】存続の危機に直面していた人気ロックバンド「精神的に深く追い詰められ」◆葵、the GazettEの声明に反論the GazettEは同日、公式サイトを通じて葵をグループから除名することを発表。理由については「葵による一方的なバンド活動の放棄