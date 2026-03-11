Stray Kidsのフィリックスが、パリで圧倒的なオーラを放った。フィリックスは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】フィリックス、“ファンタジー級”美貌でパリの視線独占公開された写真は、フランス・パリで開催されたラグジュアリーブランド「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」の2026年秋冬コレクションショーに出席した際に撮影されたものだ。フィリックスは、ホワイトのインナーにブラックジ