ハンバーガーチェーンの「ゼッテリア」は3月18日から期間限定で、「竜田チキンバーガーフェア」を開催し、新商品2品を販売する。「竜田チキンバーガーフェア」では、店内で1枚ずつ衣付けして揚げた、サクッとジューシーな竜田チキンを楽しめる。ラインアップは、特製甘酢ダレと特製タルタルソースを合わせた「チキン南蛮 タルタルバーガー」(税込560円)と、自社製の食べるラー油や白髪ねぎを合わせた「油淋鶏バーガー」(税込590円)