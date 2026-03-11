【春麗】 8月 再販予定 価格：33,000円 マックスファクトリーは、フィギュア「春麗」を8月に再販する。価格は33,000円。 本商品は対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズより「春麗」を1/6スケールフィギュア化したもの。2022年にCAPCOMとももち浜調剤薬局のコラボおくすり手帳イラストをイラストレーターあきまん