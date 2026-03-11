◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組イスラエル６―２オランダ（１０日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）１次ラウンド突破を目指したオランダは、日本の楽天でもプレーしたアンドリュー・ジョーンズ監督（４８）がＷＢＣで初采配を振るうも１勝３敗で敗退した。「走者がいる場面で打てなければ得点は入らない。アウトにするべきところで（いい）プレーをしなければ勝つのは難しい。選手たちは皆、最初から波に乗れなかったの