米津玄師 米津玄師が、3月11日に発表された『第40回 日本ゴールドディスク大賞』において、ダウンロードおよびストリーミングのデジタル各部門を席巻した。特に、配信で最も売上・再生のあった楽曲に贈られる「ソング・オブ・ザ・イヤー」を、ダウンロードとストリーミングの双方で獲得する快挙を成し遂げた。米津玄師の今回の受賞内容は以下の通り。ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード（邦楽）：『Plaz