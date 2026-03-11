◆オープン戦阪神―西武（１１日・甲子園）阪神の新外国人カーソン・ラグズデール投手＝前ブレーブス＝が甲子園で初登板し、４回３安打１失点６奪三振の好投を見せた。初回は長谷川をスプリットで二飛に打ち取ると、続く山村をナックルカーブ、渡部を直球で２者連続空振り三振に仕留めた。４回は１死二塁でネビンに左前適時打を浴び、１点を失った。失点してもテンポは崩さず、最後はカナリオを１５１キロ直球で空振り三振に