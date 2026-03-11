北海道にある私立高校に通っていた元生徒の女性が、同校の講師だった漫画家の男性から在学中に性被害を受けたと訴えている問題をめぐり、女性の代理人をつとめる弁護士らが、講師から性被害を受けた人たちを支援する会を設立する方針であることがわかった。『はじめの一歩』で知られる漫画家の森川ジョージ氏が3月11日、女性の代理人とやり取りしたメールを公開し、支援する会への賛同を呼びかけた。●同じ講師や他の教員から性被