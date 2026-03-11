◆大相撲▽春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）西前頭６枚目・阿武剋（阿武松）が、５日目から再出場することになった。西前頭４枚目・隆の勝（湊川）との一番が組まれた。阿武剋は初日の取組で負傷し、「左足関節捻挫で約１４日間の通院加療を要する見込み」との診断書を提出していた。４日目までの成績は２敗２休。