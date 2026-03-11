◇オープン戦ロッテ―オリックス（2026年3月11日ZOZOマリン）ロッテが機動力を生かした攻撃で逆転した。1点を先制された3回裏、先頭の友杉が四球で出塁すると、続く小川は初球にバントエンドランを敢行。スタートを切っていた友杉は投前に高くボールが弾む間に一気に三塁を陥れた。小川も送球がやや逸れる間に一塁を駆け抜け（記録は内野安打）、無死一、三塁とし、小川が盗塁を成功させて二、三塁。オリックスの先発・