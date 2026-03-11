◇教育リーグ阪神―オリックス（2026年3月11日SGL尼崎）阪神の伊藤将司投手（29）が11日、教育リーグ・オリックス戦に先発登板し4回5安打無失点と好投した。序盤から走者を背負う展開も要所を締める投球を披露。初回2死一、二塁のピンチでは山中を三ゴロに仕留めた。4回は味方の失策も絡んで1死三塁のピンチも来田を空振り三振に斬り、渡部も遊ゴロ。被安打はすべて単打で長打は1本も許さず。開幕ローテーション入りを狙