◇第6回WBC1次ラウンドB組イタリア8─6米国（2026年3月10日テキサス州ヒューストン）イタリアが成し遂げた“世紀の番狂わせ”にフランシスコ・セルベリ監督（40）も感激だった。史上最強の米国相手に勝利を収めた試合後、MLBネットワークのインタビューを受け「壮大で、幻想的で、信じられない」と目を潤ませながら「でも驚きはない。全く驚きはないよ。彼らには才能がある。本物の才能だ」と胸を張った。2回2死、昨季ホ